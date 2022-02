So viele Verstorbene in Südtirol wie seit 100 Jahren nicht

Die Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2020 – so lautet ein Kapitel im neuen statistischen Jahrbuch des Astat.533.715 ansässige Einwohner zählte Südtirol im Jahr 2020, das waren um 1071 Personen mehr als im Jahr 2019.313 Geburten weniger gab es in Südtirol 2020, also eine negative Geburtenbilanz: Zum ersten Mal überstieg die Anzahl der Verstorbenen die der Geborenen in Südtirol.5458 Personen sind in Südtirol im Jahr 2020 gestorben – das ist der höchste absolute Wert in den vergangenen 100 Jahren, wie das Landesstatistikinstitut Astat mitteilt.Der Anteil der Personen, die im Jahr 2020 an Corona gestorben sind, beträgt 14,1 Prozent – in absoluten Zahlen ausgedrückt: 770 Personen sind in Südtirol im Jahr an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.1687 Ehen wurden in Südtirol im Jahr 2020 geschlossen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. 314 davon waren kirchliche Trauungen. Das entspricht mit 18,6 Prozent dem bisher niedrigsten Prozentsatz überhaupt.Im Jahr 2020 gab es in Südtirol 601 Ehescheidungen und 563 Ehetrennungen, das ist ein Rückgang um 12,9 Prozent.Im Jahr 2020 gab es 15.380 in den Kindergarten eingeschriebene Kinder – das waren um 8,0 Prozent weniger als im Jahr 2019.184 Schüler wurden im Jahr 2020 bei den Abschlusskonferenzen und -prüfungen an den Oberschulen nicht versetzt – dies ist ein markanter Rückgang im Vergleich zu den 1556 Schülern im vorherigen Schuljahr.Im Jahr 2020 wurden in Südtirol 21,73 Millionen Übernachtungen gezählt, das waren um 35,5 Prozent weniger als im Jahr 2019.

