Sohn von russischem Gouverneur am Flughafen Malpensa verhaftet

Vorwürfe wie aus einem Agentenfilm

Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Er soll morgen vor dem Mailänder Berufungsgericht erscheinen, das über seine Auslieferung entscheiden muss. Ihm drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis.Uss wurde im Boarding-Bereich kurz vor dem Einstieg in den Flug in die Türkei aufgehalten. In Begleitung von Beamten wurde er über den Haftbefehl informiert und ins Gefängnis von Busto Arsizio in der Provinz Varese gebracht.Der vom US-Justizministerium ausgestellte Haftbefehl gegen ihn bezieht sich auf eine Reihe von Straftaten, die die Affäre zu einem Fall von internationaler Bedeutung gemacht haben. Laut den 12 Anklagepunkten wird Uss außerdem zusammen mit seinen Landsleuten Juri Orechow, der ebenfalls am Montag in Deutschland festgenommen wurde, Swetlana Kusurgaschewa, Timofej Telegin und Sergej Tuljakow sowie den venezolanischen Ölhändlern Juan Fernando Serrano Ponce und Juan Carlos Soto angeklagt.Nach Angaben der US-Ermittler waren sie an der „Orchestrierung eines komplexen Plans zur illegalen Beschaffung von US-Militärtechnologie und sanktioniertem Öl aus Venezuela“ beteiligt. Sie sollen Millionen von Barrel Öl geschmuggelt und im Namen russischer Oligarchen durch eine Vielzahl von Transaktionen mit Strohfirmen und Kryptowährungen Dutzende von Millionen Dollar gewaschen haben. Eine wahre Spionagegeschichte, mit der sie nach Ansicht der FBI-Ermittler „die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Rechtsstaatlichkeit in der ganzen Welt untergraben“ haben sollen.Nach dem Eintreffen der Dokumente aus den USA hat die Generalstaatsanwaltschaft einen Monat Zeit, um ihre Anklageschrift zu formulieren, und das Verfahren muss innerhalb von höchstens 6 Monaten abgeschlossen werden, wobei grünes Licht für die Auslieferung des 40-Jährigen gegeben werden kann oder nicht.„Russland wird die Jagd der US-Strafverfolgungsbehörden und -Geheimdienste auf russische Staatsbürger nicht unbeantwortet lassen“, donnert die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, auf Anfrage der führenden Moskauer Tageszeitung Pravda.Der Vater von Uss, Gouverneur und Tycoon, bezeichnet die US-Anschuldigungen gegen seinen Sohn als „politisch“, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.