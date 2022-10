Sollen Mädchen fotografiert haben

Kontrollen der Ortspolizei über längeren Zeitraum

„Am Freitagnachmittag hat sich eine Mutter bei mir gemeldet und mitgeteilt, dass ihrer Tochter von einem Zwischenfall auf dem Heimweg von der Schule erzählt habe“, sagte Schuldirektor Hannes Unterkofler. Die Mädchen waren zu dritt unterwegs, als sie in der Unterrainer Straße auf einen Lieferwagen aufmerksam wurden. Darin sollen 2 Männer gesessen sein, die – wie die Volksschülerin ihrer Mutter berichtete – die Mädchen fotografiert hätten.Die Mutter informierte die Direktion, die umgehend aktiv wurde und den Vorfall der Ortspolizei und der Gemeinde meldete. Direktor Unterkofler richtete auch ein Schreiben an alle Paulsner Schülereltern, in dem er sie ersucht, das Thema mit den Kindern behutsam zu besprechen und sie zu stärken, damit sie in kritischen Situationen richtig reagieren. Oberstes Gebot sei es, nicht mit Fremden mitzugehen und um Hilfe zu rufen.„Ich will keine Angst schüren, aber es ist wichtig, dass die Eltern informiert sind und ein waches Auge haben“, betont Direktor Unterkofler. Die Kinder müssten lauernde Gefahren erkennen und mit schwierigen Situationen möglichst gut umgehen können. Auch die Schule wolle das Thema – einfühlsam und behutsam – besprechen.Ein waches Auge hat auch die Eppaner Ortspolizei. „Wir sind im größeren Umkreis der Schule verstärkt präsent – als Streife und in Zivil“, sagte Leutnant Egon Parisi. Auffälligkeiten seinen bislang nicht festgestellt worden. Aber die Kontrollen gehen weiter und werden sich längere Zeit hinziehen.Auch die Bürger können mithelfen, aufmerksam sein und besondere Beobachtungen melden.