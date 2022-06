Sommerliche Woche steht bevor – nur am Montag wechselhaftes Wetter

Am heutigen Sonntag lagen die Temperaturen am Vormittag zwischen 5 und 16 Grand, am Nachmittag klettern sie in die Höhe und erreichen Höchstwerte von 25 bis 32 Grad. Aber auch in den nächsten Tagen geht es größtenteils sommerlich weiter.Die Luftmassen werden ab Montag etwas labiler und es könnten einzelne Regenschauer und Gewitter entstehen. Danach wird es aber wieder sonnig. Die Höchstwerte gehen leicht zurück.Am Dienstag und Mittwoch geht es mit viel Sonne weiter. Am Mittwochnachmittag sind einzelne Wärmegewitter möglich. Auch am Donnerstag bleibt es stabil. Erst am Freitag tauchen ein paar Wolken auf.