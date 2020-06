Sommersaison: Busangebot wird weiter ausgebaut

Stundentakt Gröden – Pordoi

Stundentakt Gröden – Sellajoch

Etliche Busverbindungen nehmen ab diesem Datum ihre Fahrt auf, während andere Linien verstärkt werden. Ausnahme ist die Linie 317 Sterzing – Jaufenpass; aufgrund von Bauarbeiten in einem Abschnitt kann der Regionalbus voraussichtlich bis Mitte/Ende August auf dieser Strecke nicht verkehren. Hier die weitere Übersicht:Mit Sonntag, 21. Juni starten folgende Busdienste in die Sommersaison:Segenbühl /Sessellift – Dorf Tirol – Tiroler KreuzDorf Tirol – Kuens – UngerichtDorf Tirol – Riffian – VernuerSchenna – Trauttmansdorff / Bergbahn Meran 2000St. Georgen – Schenna – Seilbahn TaserZudem werden auf folgenden Linien die Busdienste verstärkt:Partschins – Algund - MeranDorf Tirol – MeranVerdins – Schenna – MeranVellau – Algund – MeranSchloss Thurnstein – Bahnhof MeranCitybus AlgundPasseier - MeranSt. Ulrich – St. Jakob / Pufels: Ab 21. Juni werden die Busverbindungen auf einen Stundentakt verdichtet.Ortsbus St. Ulrich: Ab 21. Juni werden die Busverbindungen auf einen Stundentakt verdichtet.Sommerbus Wolkenstein – St. Christina: Der Liniendienst startet am 21. Juni.St. Vigil – Pederü: Vom 21. Juni bis 11. Oktober gibt es einen Stundentakt St. Vigil – Pederü, in St. Vigil Anschluss mit Linie 461 aus/nach ZwischenwasserNeu: Bei Bedarf wird ein zusätzlicher Bus eingesetzt für Fahrten nach Pederü oder nach Bruneck.Corvara – St. Kassian – Falzarego Pass: Die Weiterführung der Linie von Saré zum Falzarego Pass startet am 21. Juni, hier wird ein Stundentakt angeboten.Gröden – Sellajoch – Pordoijoch / Canazei: Im Zeitraum 21. Juni bis 11. Oktober ist der Fahrplan folgendermaßen strukturiert: