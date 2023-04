Sonne und Wolken: So wird das Wetter

Am Mittwoch scheint zunächst verbreitet die Sonne. „Am Nachmittag entstehen größere Quellwolken und stellenweise sind ein paar Regenschauer oder Gewitter möglich. Es weht weiterhin Nordföhn. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 11° in Sterzing bis 20° in Bozen“, berichtet der Landeswetterdienst.Auch am Donnerstag gibt es ein ähnliches Bild, am Freitag werden die Wolken dann dichter.Am Samstag kommt es laut Wetterprognose erneut zu einer Mischung aus Sonne und Wolken. Am Sonntag wird es voraussichtlich unbeständiger, Niederschläge sind zu erwarten.