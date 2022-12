Sparkasse-Führungsspitze in den Verwaltungsrat von CiviBank berufen

„Wir erfreuen uns“, so die neu ernannten Verwaltungsräte, „unsere Kenntnisse und Erfahrungen in den Dienst der CiviBank stellen zu können, von der wir überzeugt sind, dass sie – auch dank ihrer Eingliederung in die Gruppe Sparkasse – neue Effizienz- und Wachstumsziele erreichen wird, um das Territorium, die Gemeinschaft und die lokale Wirtschaft zu fördern und zu unterstützen.“Der Verwaltungsrat hat zudem als Vize-Generaldirektor von CiviBank Luca Cristoforetti ernannt, der gleichzeitig Direktionsverantwortlicher in der Sparkasse ist.