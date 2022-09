Sparkasse: Neue Direktorin der Filiale Terlan

Die junge Sparkasse-Mitarbeiterin freut sich auf die neue Herausforderung: „Gemeinsam mit meinem engagierten und erfahrenen Team werde ich unsere Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten bestmöglich betreuen und beraten. Die nachhaltige Kundenbeziehung steht dabei im Mittelpunkt“, unterstreicht Gius, die auf Manuel Maria Setti folgt, der nun als Geschäftskundenberater im Überetsch tätig ist.„Tamara Gius zeichnet sich aufgrund ihrer guten Ausbildung, ihren hohen Fach- und persönlichen Kompetenzen sowie aufgrund ihrer außerordentlichen Einsatzbereitschaft für Kunden und Bank aus und steht nun erstmals einer Filiale vor. Die Sparkasse ist überzeugt, dass wir so unseren Kunden eine hervorragende Beratung bieten können. Wir wünschen ihr eine gute Hand sowie den entsprechenden Erfolg in ihrer neuen Führungsaufgabe“, erklärt der Verantwortliche Retail, Joachim Mair.