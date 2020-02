Sparkasse und Alperia: Startschuss für wichtige Partnerschaft

Mit dem Ziel, das Green Banking und die Green Economy zu stärken, hat die Sparkasse beschlossen, Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit zu fördern und zu unterstützen. Dazu zählt auch die Partnerschaft mit Alperia zur Lieferung von Energiedienstleistungen, sowohl bei einem Wechsel des Stromversorgers, als auch bei einem Wechsel vom geschützten auf den freien Markt von Seiten Interessierter.





Die Gewährleistung „grüner Energie“ von Seiten Alperia ist garantiert: Sauberer Strom von erneuerbaren Energiequellen in Südtirol und „grün“ zertifiziertes Gas, wobei die bei der Verbrennung verursachten Treibhausgasemissionen mit einem Klimaschutzprojekt kompensiert werden.„Das Kooperationsabkommen mit Alperia entstand mit dem Ziel, die Wahl von grüner Energie für den eigenen Haushalt zu fördern. Diese Initiative ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz, die von der Bank mit großem Verantwortungsbewusstsein verfolgt werden: Damit wollen wir die enge Beziehung zwischen der Sparkasse und unserem Territorium weiter stärken – mit der Grundidee, die Zukunftsfähigkeit zu garantieren, indem ein rationeller Umgang mit unseren Ressourcen gewährleistet wird,“ erklärt Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor der Sparkasse.„Unsere Unternehmensstrategie stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Wir bemühen uns, einen kundennahen Service anzubieten und unseren Kunden vielfältige Kontaktmöglichkeiten zu bieten“, sagt Johann Wohlfarter, Generaldirektor von Alperia.„Die Synergien, die durch diese neue Partnerschaft erzielt werden, basieren auf den gemeinsamen Werten der Nachhaltigkeit und Kundenorientierung: Durch die zahlreichen Filialen der Sparkasse in Südtirol und im Triveneto können wir unsere Dienstleistungen im Bereich der grünen Energie noch umfassender anbieten und eine professionelle sowie kompetente Kundenbetreuung sicherstellen, ein Aspekt, der uns besonders am Herzen liegt“.

