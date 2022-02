Spatenstich für neue Heimat des Schneeleoparden

Marke braucht Heimat. Die Bergsportmarke für Athleten DYNAFIT wird zukünftig am Eingangstor der Alpen im oberbayerischen Kiefersfelden beheimatet sein. Am 17. Februar setzte die Oberalp Gruppe, das Markenhaus für Bergsportmarken, zu dem DYNAFIT gehört, den ersten Spatenstich für den Neubau des Headquarters, heißt es in einer Aussendung der Oberalp Gruppe.Heiner Oberrauch, Präsident der Oberalp Gruppe, nahm den Spatenstich passend zur Marke mit einer Lawinenschaufel vor. Mit dabei waren der Rosenheimer Landrat Otto Lederer, der Bürgermeister von Kiefersfelden, Hajo Gruber, sowie Oberalp CEO Christoph Engl und die Geschäftsführung von DYNAFIT. Das architektonischen Wahrzeichen mit den beiden ineinander verschränkten Dreiecken sind ein Plan des renommierten Architekturbüros „Barozzi-Veiga“ aus Barcelona und das Siegerprojekt eines vorangegangenen Architekturwettbewerbs.„Jede Marke braucht eine Heimat und das hier ist der Herzensplatz,“ betont Heiner Oberrauch, Präsident der Oberalp Gruppe. „Heute gelingt uns ein großer und lang ersehnter Schritt für unsere Leistungs- und Athletenmarke DYNAFIT. Wir sind überzeugt, dass diese Marke und dieser Standort eine perfekte Symbiose bilden. Direkt an den Bergen, umgeben von einem alpinen Szenario, kann DYNAFIT ihre Marken-DNA zeigen. Mit diesem Landmark am Eingangstor zu den Alpen, genau an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich, laden wir Bergbegeisterte in eine außergewöhnliche Markenwelt ein.“„Wir positionieren uns strategisch genau zwischen München, Innsbruck und Salzburg und damit im Zentrum unseres Wirkungsfeldes. Ich bin überzeugt, dass wir als junge, dynamische Marke die Region stärken und die Gemeinde Kiefersfelden mitprägen können“, ergänzt Benedikt Böhm, Geschäftsführer von DYNAFIT. „Unser Anspruch, die Marke von Athleten für Athleten zu sein, ist kein leerer Slogan. Bergausdauersport wird bei uns im Team gelebt, deshalb könnte es keinen besseren Standort für DYNAFIT geben.“In Kiefersfelden werden Arbeitsplätze für 120 Personen geschaffen; bereits in den nächsten Monaten werden einige Mitarbeiter der Oberalp Gruppe von einem eigens dafür angemieteten Büro im Zentrum von Kiefersfelden aus arbeiten, so die Aussendung.Mit einer Markenerlebniswelt „Speed Factory“ wird DYNAFIT aufzeigen, wie man in den Bergen schneller und leichter unterwegs sein kann, mit einer gläsernen Fabrik „lässt man Besucher in die Werkstatt der Produktentwicklung der DYNAFIT-Produkte schauen, in einer Skimanufaktur wird sich jeder sogar seinen eigenen Ski mit besonderem Design bauen können. Mit dem Restaurant „Bivac2“ setzt sich die Oberalp Gruppe das Ziel, direkt an der Autobahn für einen gesunden Genuss vor dem Eintritt in die Bergwelten der Alpen zu sorgen.

