Speikboden: Paragleiterin aus Holland abgestürzt

Mittelschwer verletzt wurde sie aus steilem Gelände mit der Winde an Bord geholt und dann in das Brunecker Krankenhaus gebracht. Sie hatte eine Wirbelsäulenverletzung erlitten. Auch die Bergrettung von Sand in Taufers wurde alarmiert.Anschließend, um 13.47 Uhr, flog der Heli nach Corvara, weil unterhalb des Piz Boé im Sellamassiv auf einem Wanderweg in Richtung Kostnerhütte eine Frau aus Vicenza (Jahrgang 1960) gestürzt war.Sie wurde mit einer Knöchelfraktur in das Krankenhaus nach Brixen geflogen. Auch die Bergrettung Corvara war bei dem Einsatz mit dabei.