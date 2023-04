Spring Festival in Klausen

Die Nachfrage nach Tickets ist hoch.

Das Festival wurde von Jugendlichen für Jugendliche organisiert und richtet sich vorwiegend an Besucher im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, so Organisator Peter Stoffner. Der Ticketverkauf ist bereits in vollem Gange und Tickets können für nur 10 Euro auf „Eventbrite“ erworben werden. Die Nachfrage nach den Tickets ist hoch und es wird erwartet, dass das Event viele Besucher anziehen wird. Besonderes Highlight ist die große Bühne mit vielen Spezialeffekten, die für eine beeindruckende Show sorgen wird.Für alle Besucher, die von weiter weg kommen, gibt es den Nightliner vom Land Südtirol. Dieser bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, das Festival zu besuchen und nach Hause zu kommen.Das Spring Festival verspricht eine unvergessliche Nacht mit großartiger Musik und vielen Special Effects. Die Veranstalter haben alles unternommen, um sicherzustellen, dass die Besucher eine sichere und vor allem unvergessliche Nacht erleben werden. Wenn Sie noch keine Tickets haben, sollten Sie schnell zuschlagen, da der Ticketverkauf hoch ist und die Karten schnell ausverkauft sein werden.Alle Informationen finden Sie auf Instagram: project.z.events