St. Kassian: Stadelbrand in letzter Sekunde verhindert

Der Brand brach in einem Stadel in St. Kassian aus. - Foto: © FFW St. Kassian

Ein Heutransporter hatte Feuer gefangen. - Foto: © FFW St. Kassian

In der Nacht auf Donnerstag wurden im Gadertal zahlreiche Feuerwehren zu einem Großbrand in St. Kassian gerufen. Der Alarm ertönte gegen 0.30 Uhr und rund 150 Wehrleute rückten unverzüglich zum Ort des Geschehens aus.Ersten Informationen zufolge soll ein Heutransporter aus noch ungeklärten Gründen Feuer gefangen haben. Dank der raschen Löscharbeiten konnte das in Brand geratene Heu noch rechtzeitig gelöscht und eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Maschinen sowie den restlichen Stadel verhindert werden. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauerten noch längere Zeit an.Im Einsatz standen die Behörden, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Kassian, Corvara, Stern, Kolfuschg und Abtei sowie die Berufsfeuerwehr Bozen, die die Brandursachenermittlung durchführt.