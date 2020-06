Der Unfall ereignete sich in der Kletterhalle in St. Leonhard in Passeier. Der 37-Jährige soll mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein.Der Verletzte, der sich mittelschwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus geflogen.

stol