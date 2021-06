St. Martin: Lkw-Tank aufgeschlitzt – Dieselöl ausgetreten

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 11 Uhr auf der Baustellenzufahrt zur neuen Wohnbauzone Haslach in St. Martin.Ein Lkw war mit der Unterseite auf der Zufahrt hängen geblieben, wodurch der Tank beschädigt wurde und eine kleine Menge Dieselöl austrat. Es floss in den nahegelegenen Talbach.Das Öl konnte jedoch schnell mit Bindemittel gebunden werden, nur wenige Meter des Talbaches waren deshalb betroffen.Der restliche Inhalt – ein Lkw-Tank fasst rund 600 Liter Treibstoff – konnte von den Feuerwehrleuten abgepumpt werden.Da zunächst befürchtet worden war, ein Tankfahrzeug habe Schaden genommen, war Großalarm gegeben worden.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin in Passeier und St. Leonhard sowie Meran und Obermais aufgrund der Gefahrgut-Alarmierung.Ebenfalls im Einsatz standen die Carabinieri von Schenna sowie die Landesumweltagentur.

liz