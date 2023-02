St. Pauls: Die Staatsverweigerer sind weg

„ Es gab schon Spannungen im Dorf. Man weiß nie, was passiert. ” — Bürgermeister Wilfried Trettl

Räumung war für die nächsten Tage geplant

Das erste Auto der sogenannten Staatsverweigerer, das am Parkplatz vor der Paulsner Feuerwehrhalle abgestellt war, konnte abgeschleppt werden. Weitere Fahrzeuge kamen indes anschließend hinzu. Nun sind sie weg – „hoffentlich bleiben sie es auch“, sagt der Bürgermeister. - Foto: © Ortspolizei Eppan

Besonders wegen Fasching Sorgen

Zunächst war es nur ein Auto, dann waren es bis zu 6 Autos bzw. Wohnwagen samt Insassen, die sich vor der Paulsner Feuerwehrhalle breitgemacht hatten: In St. Pauls sorgte das für reichlich Spannungen.Begonnen hatte alles, wie berichtet, mit einer Kontrolle der Ortspolizei. Die Beamten wollten noch im Jänner ein Fahrzeug und dessen Lenkerin kontrollieren. Nach einer ersten Überprüfung wurde festgestellt, dass das Auto weder angemeldet noch versichert war. Zudem kam heraus, dass das Fahrzeug wenige Tage zuvor beschlagnahmt worden war. Da die Lenkerin sich weigerte, das Fahrzeug zu verlassen, konnte es nicht abgeschleppt werden.Abwechselnd besetzten Staatsverweigerer in der Folge das geparkte Fahrzeug, um seine Abschleppung zu verhindern. Dann konnte dieses Auto jedoch von den Ordnungskräften entfernt werden.Doch das Campieren auf dem Parkplatz vor der Paulsner Feuerwehrhalle endete damit noch nicht: Bald standen gleich mehrere Autos und Wohnwagen dort. Die Insassen breiteten sich auf dem Parkplatz aus, stellten Tische und Bänke auf und machten in der Nacht Feuer in einer Feuerschale. Der Bürgermeister sah sich gezwungen, eine Sachverhaltsdarstellung an das Regierungskommissariat zu schicken, nachdem zuvor schon die Gerichtsbehörden informiert worden waren.„Die Spannungen im Dorf waren schon groß. Wir hatten die Räumung geplant, es war schon alles vorbereitet“, sagt Trettl am Dienstagmorgen. Noch im Laufe des Tages hätte er die entsprechende Verordnung unterzeichnet.Besondere Sorge hatte man in St. Pauls, dass die Situation während des Faschings eskalieren könnte. „Vielleicht sind sie einfach zur Vernunft gekommen“, sagt Trettl. Dass die Staatsverweigerer von der geplanten Räumung gewusst hätten, glaubt er nicht: „Ich habe jedenfalls nichts dazu verlauten lassen.“Nun zeugen nur mehr eine Reihe aufgehängter Luftballons und ein ausgebranntes Feuerfass von der kuriosen Begebenheit. In St. Pauls wird man diese nicht so schnell vergessen, das ist sicher.