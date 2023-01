St. Ulrich/Gröden: Carabiniere mit militärischen Ehren verabschiedet

Giovanni Adriano - Foto: © fm

Don Gianmarco Masiero, der Kaplan der Carabinieri-Legion Trentino-Südtirol, zelebrierte den Trauergottesdienst mit Dekan Vijo Pitscheider. Masiero spendete der Familie Kraft und Zuversicht im christlichen Glauben – in der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Gott.Zur Trauerfeier gekommen war auch General Teo Luzi, der Generalkommandant der Carabinieri, um dem im Dienst verunglückten 49-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen und um seiner Familie die Anteilnahme der Carabinieri zu überbringen. Unter den Trauergästen waren auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landtagspräsidentin Rita Mattei und Unterstaatssekretär Matteo Perego di Cremnago sowie Vertreter der verschiedenen Polizeieinheiten des Staates, einige Bürgermeister und natürlich viele Carabinieri.Giovanni Adriano, der Ausbilder im Alpinausbildungszentrum Langental war, hinterlässt seine Partnerin Angela und seinen 5-jährigen Sohn Sergio. Morgen Nachmittag wird in der Kirche von Castelnuovo Don Bosco in der Provinz Asti eine Trauerfeier stattfinden. Dann wird der Carabinieri-Unteroffizier zur letzte Ruhe geleitet.