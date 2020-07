Staatspolizei Trient fasst 28-Jährigen Sexualstraftäter: 4 Jahre Haft

Im September 2015 hatte der heute 28-Jährige, in Genua geborene Italo-Tunesier gemeinsam mit weiteren 5 Mittätern eine damals 20-Jährige sexuell missbraucht, während diese mit einem Freund auf der Piazza Venezia in Trient spazieren ging.Der Begleiter der Frau wurde angegriffen und verprügelt, konnte jedoch fliehen. Die 20-Jährige hingegen wurde von den Tätern ausgezogen und begrapscht, bevor auch sie die Flucht ergreifen konnte. Die Angreifer waren unter offensichtlichem Alkohol- und Drogeneinfluss.Der 28-Jähige Italo-Tunesier, gegen welchen in der Folge ein Haftbefehl erlassen wurde, muss nun eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren absitzen.

ansa