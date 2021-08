Staatsstraße und Brennerbahnlinie bei Blumau wieder geöffnet

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Unwetter mit Starkregen hatten in der Nacht auf Donnerstag für einen Murenabgang bei Blumau gesorgt. Dabei wurden sowohl die Brennerstaatsstraße als auch die Brennerbahnlinie verlegt. Nachdem die Staatsstraße sowie die Bahnlinie für die Aufräumarbeiten am Donnerstag gesperrt werden mussten, sind beide am heutigen Freitag wieder geöffnet.Das Video zeigt die Mure, die Donnerstagnacht bei Blumau abging.Die heftigen Regenfälle in der Nacht auf Donnerstag hatten zu bedrohlich hohen Pegelständen in zahlreichen Südtiroler Flüssen und Bächen geführt. In Klausen wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst. Landesweit waren zahlreiche Feuerwehren im Einsatz um Unwetterschäden zu beheben und die Wassermassen abzuwehren. Erst am Nachmittag konnte Entwarnung gegeben werden.

pho