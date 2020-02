Starker Wind: Zivilschutzstatus „Alpha“ bleibt aufrecht

Laut Landesmeteorologen wird eine Wetterberuhigung und ein Nachlassen des Windes für den morgigen Donnerstag vorhergesagt. Der stürmische Wind hält noch bis in die Nachtstunden hinein an.





+ EINSATZ 05/02/20, 07.05 Uhr +Stichwort: Baum blockiert StraßeAlarmstufe: 4 / technisch kleinOrt: Karerseestraße... Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Welschnofen su Martedì 4 febbraio 2020

Im Norden Südtirols hat der Wind den Höhepunkt bereits überschritten mit teils über 90 km/h, im Unterland weht er jetzt am stärksten mit Böen von 50 bis 70 km/h. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 5, 2020

Aus einigen Landesteilen wurden lokale Schäden aufgrund umgestürzter Bäume gemeldet. In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Mühlwald von der Landesnotrufzentrale zu einem Unfall entsandt. Ein Auto war in der Nähe des Stausees von 2 umstürzenden Bäumen getroffen worden. Der Fahrer hatte großes Glück und kam mit dem Schrecken davon. Auch in Welschnofen rückte die Feuerwehr aus, um die Straße von einem umgefallenen Baum zu befreien.Im Gebirge wurden Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 150 Stundenkilometern gemessen. Im Tal wurden in Gsies, Sand in Taufers, Prettau und in der Sachsenklemme Spitzengeschwindigkeiten von 90 Kilometern pro Stunde verzeichnet.Die Arbeit der Landesdienste in den Bereichen Wettervorhersage, Datenerhebung, Geologie, Hydrologie, Lawinen und Notfallplanung fließt im Landeswarnzentrum zusammen. Dieses wurde 2004 von der Landesregierung eingerichtet und ist seit 2014 im Landeszivilschutzzentrum an der Drususallee in Bozen angesiedelt.Das Landeswarnzentrum ist ständig besetzt und mit den Bereichen Beobachtung, Vorhersage und Warnung befasst. Dadurch wird eine zeitgerechte Vorwarnung möglich, falls sich ein zivilschutzrelevantes Ereignis ankündigt.Die Aufmerksamkeitsstufe (Alfa) ist die zweite von vier Stufen und wird dann ausgerufen, wenn ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis bevorsteht, das eine eingehende Beobachtung erfordert. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch die Bevölkerung wird über das bevorstehende Ereignis informiert.

lpa/stol