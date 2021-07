Stau auf der MeBo in Richtung Meran: Ein Auffahrunfall war der Auslöser

Ein ins Schlittern geratenes Auto einer Südtiroler Bezirksgemeinschaft hat am Montagvormittag die Nordspur der MeBo ab Bozen Süd blockiert: Die junge Fahrerin kam ohne schwerwiegende Verletzungen davon; wegen der Aufräumarbeiten stand der Verkehr in Richtung Meran aber eine Stunde lang still.