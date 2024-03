Sterzing: Skitourengeherin bei Abfahrt vom Weisspitz verletzt

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 nahm in Sterzing einen Bergretter an Bord, den er mit dem Sanitäter im Schwebeflug bei der Verletzten absetzte.Diese wurde nach der Erstversorgung im Schwebeflug an Bord des Hubschraubers geholt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Sterzing gebracht.Der Bergretter begleitete den unverletzten Skitourengeher bis ins Tal. Im Einsatz standen die Bergrettung Sterzing , das Weiße Kreuz und Pelikan 1.