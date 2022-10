Stiftungsrat genehmigt Budget 2023 im Ausmaß von 8,8 Millionen Euro

Positive Erfahrungen

Kunst und Kultur

2.380.000

27,0%

Wissenschaft und Forschung

625.000

8,2%

Soziales und Philanthropie

3.270.000

37,2%

Umwelt

1.000.000

11,4%

Familie und verbundene Werte

625.000

7,1%

Andere Förderbereiche

900.000

9,1%

Insgesamt

8.800.000

100,0 %





Foto: © Stiftung Südtiroler Sparkasse

Im Rahmen der Oktobersitzung des Stiftungsrates – dem obersten Führungsgremium der Stiftung Südtiroler Sparkasse - wurden die Budgetzahlen für das Bilanzjahr 2023 festgesetzt.Mit einem vielfältigen Tätigkeitsplan wird die Stiftung auch im Jahr 2023 verschiedene Projekte und Initiativen aus den vorrangig berücksichtigten Förderbereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Soziales und Philanthropie, Umwelt sowie Familie und verbundene Werte begleiten und unterstützen.Bereits das Budget für das Jahr 2022 konnte sowohl dank einer außerordentlichen Dividendenausschüttung aus dem gleichnamigen Bankhaus als auch aufgrund der guten Verwaltung des Stiftungsvermögens gesteigert werden.Dass der gleiche Betrag nun auch für das Jahr 2023 wieder bestätigt wird, hängt damit zusammen, dass sich in der Bilanzvorschau für das laufende Jahr ein ebenso guter Abschluss abzeichnet.Den bisher vorrangig berücksichtigten Förderbereichen wie Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Soziales und Philanthropie, Umwelt sowie „andere Förderbereiche“ wurde im vergangenen Jahr erstmals der Bereich „Familie und damit verbundene Werte“ hinzugefügt.Diesbezüglich konnten im laufenden Jahr erste positive Erfahrungen gesammelt werden, wobei verschiedene Initiativen und Projekte unterstützt werden konnten, die grundsätzlich auch im kommenden Jahr die Voraussetzung haben, gefördert und unterstützt zu werden. Hierüber wird in ausführlicher Form im jährlichen Tätigkeitsbericht (Almanach) noch Bericht erstattet werden.Erneut möchte die Stiftung auch im kommenden Jahr ihr Engagement im Bereich des Natur- und Umweltschutzes verstärken: Eine nachhaltige Entwicklung des Lebensraumes unter Rücksicht auf Natur und Umwelt ist für nachkommende Generationen von elementarer Bedeutung. Diesbezüglich ist es äußerst wichtig, verstärkt junge Menschen einzubinden und ihnen Gehör zu schenken.Ebenso wird die Stiftung weiterhin großes Augenmerk auf die Betreuung der 3. Lebensphase und den Bereich Soziales und Philanthropie legen.Stiftungspräsident Prof. Konrad Bergmeister zeigte sich erfreut, dass die Stiftung im Jahr ihres 30-jährigen Bestandsjubiläums mit der Verabschiedung des Tätigkeitsprogrammes erneut ein starkes Signal in Richtung Förderpartner geben kann und dadurch ihrer Rolle als verlässlicher Förderer des ehrenamtlichen, kulturellen und sozialen Engagements auf Landesebene gerecht wird.Die Bereichszuteilung der für die Fördertätigkeit bestimmten 8.800.000.- Euro basiert auf einer Hochrechnung der Jahresabschlussbilanz zum 31. Dezember 2022 und kann im Detail wie folgt dargestellt werden (für weiterführende Informationen klicken Sie hier).