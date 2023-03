STOL-Umfrage zu Jugendgewalt: „Es muss dringend mehr getan werden“

Mehr als 90 Prozent fordern: Es muss mehr gegen Jugendgewalt getan werden

Der neuerliche Zwischenfall, bei dem eine Gruppe von Jugendlichen einen 15-Jährigen in Franzensfeste auf einem öffentlichen Platz grundlos tätlich angegriffen hat hat Südtirol einmal mehr aufgeschreckt (Hier lesen Sie mehr zu dieser Tat). Jugendgewalt scheint nämlich auch hierzulande immer mehr an der Tagesordnung zu sein: Jährlich werden rund 500 Straftaten beim Jugendgericht angezeigt, an die 200 davon laden dann tatsächlich vor dem Jugendrichter.Tatsache ist, dass immer mehr Südtiroler besorgt sind über die Zunahme von Jugendgewalt.Bei einer STOL-Umfrage am gestrigen Donnerstag haben sich über 90 Prozent der rund 9000 User, die mitgestimmt haben (Stand: Freitag, 6 Uhr), dafür ausgesprochen, dass gegen die Jugendgewalt in Südtirol dringend mehr getan werden müsse.Nur ein kleiner Teil der Abstimmenden ist der Meinung, Jugendgewalt habe es, wenn auch nicht in diesem Ausmaße, immer schon gegeben.Die Umfrage erhebt natürlich nicht den Anspruch auf Repräsentativität, doch es wird mehr als deutlich, dass das Problem Jugendgewalt in der Südtiroler Bevölkerung stark gespürt wird und real ist.Fakt ist nämlich, dass inzwischen kaum eine Woche vergeht, in der nicht mindestens ein Fall bekannt wird, bei dem Jugendliche als Täter und meistens auch als Opfer involviert sind.