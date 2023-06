Strahlende Gesichter beim Kinderfest auf Meran 2000

Foto: © Meran 2000_Stefan Innerhofer

Bei strahlendem Sonnenschein fiel ab 10 Uhr der „Startschuss“ für die kleinen Abenteurer: Acht Stationen, welche zusammen mit dem Jugenddienst Bozen Land organisiert wurden, warteten darauf, ausprobiert und entdeckt zu werden. Dazu zählten zum Beispiel eine Quizrun Slackline, ein Turmbau im Team, oder eine Rennautobahn zum Herumflitzen. Nach jeder absolvierten Station bekamen die Kleinen einen Stempel auf ihr Stempelkarte, die sie zu Beginn am Eingang erhalten hatten. Waren erst einmal alle Stempel eingeholt und die Stationen ausprobiert und durchgetollt, durften die Kinder als Belohnung einen Preis mit kleinen Überraschungen entgegennehmen.Das unterhaltsame Rahmenprogramm bot zudem eine Schmink- und Bastelecke und für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch sorgte BioKistl Südtirol. „Es ist uns ein großes Anliegen, bereits die Kleinsten an Bewegung im Freien heranzuführen, die für eine gesunde Entwicklung ungemein wichtig ist und körperliche Aspekte wie Balance und Koordination fördert“, zeigt sich der Präsident der Meran 2000 Bergbahnen AG, Andreas Zanier, mit der Veranstaltung zufrieden. So boten die Stationen zwar auch für die Ehrgeizigen einen sportlichen Ansporn, vordergründig standen aber Spaß und der soziale Aspekt der Veranstaltung: „Angebote dieser Art bieten nicht zuletzt die Möglichkeit, Freundschaften zu knüpfen und den Teamgeist zu fördern“, so Zanier.Auch während der Veranstaltung konnten alle Spielemöglichkeiten im Outdoor Kids Camp – wie der Wackel-Parcours, die Kletterwand oder die Doppel-Seilbahn – nach freiem Belieben genutzt werden. Den ganzen Sommer über erwartet angehende Bergbegeisterte dort außerdem Slacklines mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Höhen, schieferfreie Holzstämme zum Kraxeln sowie Hüpftrampoline.Im Sommer ist das Kinderareal an der Bergstation auf Meran 2000 täglich von Mai bis August freizugänglich.