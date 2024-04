Straße ins Pfossental nach Steinschlag gesperrt

Der Alarm ging um 7.05 Uhr ein. Ersten Informationen zufolge fielen in der Nähe des Infanglhofs mehrere Felsbrocken auf die Straße . Einer riss ein riesiges Loch in die Fahrbahn.Die Freiwillige Feuerwehr Karthaus, der Straßendienst und Landesgeologen sind derzeit vor Ort und versuchen die Straße so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen. Weil es in der Gegend aber keinen Handyempfang gibt, werden die Arbeiten erschwert.