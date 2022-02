Straße nach Unterleitach zeitweise gesperrt

Straße zeitweise gesperrt. Fertigstellung der Arbeiten: 15. März 2022Von Montag, 14. Februar 2022 bis 15. März 2022 werden Arbeiten an der Straße nach Unterleitach auf der Höhe der Mautstelle der A22 Bozen Nord durchgeführt. An einigen Stellen werden Anpassungen der Quote der Straße durchgeführt, und eine Straßenabschnitte werden neu asphaltiert.Daher muss die Straße immer wieder für einige Tage gesperrt werden. Die Anrainer wurden darüber bereits informiert. Die Arbeiten werden von der Firma Varesco GmbH aus Neumarkt durchgeführt und kosten 79.569,00 Euro.

