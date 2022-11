Stresa-Unglück: Einigung mit Opa über Strafzahlung

Damit soll das Verfahren gegen ihn eingestellt werden. Das Gericht will über diesen Vorschlag am kommenden 12. Dezember entscheiden.Angeklagt ist in dem Justizverfahren auch ein Komplize Pelegs, der den Großvater und das entführte Kind von Pavia aus, wo der Bub mit seiner Tante väterlicherseits lebte, nach Lugano gefahren hatte. Von dort aus konnte der Großvater das Kind in seine israelische Heimat entführen. Er entzog es somit dem Vormund seiner Tante Aya Biran. Sie war von einem Turiner Richter zum Vormund des Kindes ernannt worden.Beim Seilbahnunfall stürzte am 23. Mai 2021, einem Pfingstsonntag, nach dem Riss eines Zugseils und dem anschließenden Versagen der Zwangsbremsung eine Kabine der Seilbahn Stresa–Monte Mottarone ab. 14 Menschen starben dabei. Ob das Sicherheitssystem absichtlich ausgeschaltet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen.