Stubaier Alpen: Vinschgerin stürzt in den Tod

Ein tragisches Bergunglück hat sich am Samstag in den Stubaier Alpen ereignet. Beim Abstieg am Vorderen Sulzkogel ist eine 41-Jährige rund 150 in den Tod gestürzt. Medienberichten zufolge soll es sich bei der Verunglückten um eine Frau aus dem Vinschgau handeln.