Subtropische Luft sorgt für milde Temperaturen zum Jahresende

Für Personen, die die Kälte nicht mögen, hat Landesmeteorologe Dieter Peterlin gute Neuigkeiten – denn das Jahr wird temperaturtechnisch ein äußerst mildes Ende nehmen. - Foto: © Klaus Peterlin

Es bleibt trocken

Wer sich zum Jahresende noch einmal Neuschnee wünscht, wird dieses Jahr enttäuscht werden – denn in Südtirol werden sich die finalen Tage des Jahres 2022 vorwiegend mild gestalten.„Über die Weihnachtsfeiertage war es bereits mild – und über Silvester wird das nicht anders sein“, weiß Südtirols Landesmeteorologe Dieter Peterlin: „Zum Jahresende – und auch darüber hinaus – können wir in Südtirol mit sehr milden Temperaturen rechnen. Vor allem in den Bergen werden Temperaturen im 2-stelligen Plus-Bereich erwartet.“Nördlich der Alpen – in Österreich und Deutschland – werde das Thermometer sogar noch ein paar Grad mehr anzeigen als bei uns in Südtirol: „Grund dafür ist die subtropische Luft im Zusammenspiel mit dem leicht föhnigen Effekt, der nördlich der Alpen einsetzen wird. In manchen Gebieten sind sogar Temperaturen um die 20 Grad nicht ausgeschlossen“, sagt Peterlin.„Zum Jahreswechsel zieht ein stabiles Hochdruckgebiet durch Mitteleuropa. Dieses wird dafür sorgen, dass es vorerst trocken bleibt“, erklärt Peterlin.Interessant ist auch, dass es vor einem Jahr zu Silvester ebenfalls ungewöhnlich mild war. Auch damals wurden in den höheren Lagen teils Temperaturen im 2-stelligen Plus-Bereich gemessen.