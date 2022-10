Suchaktion am Bahnhof von Margreid

Es war gegen 8.30 Uhr, als bei den Freiwilligen Feuerwehren von Margreid, Kurtatsch und Tramin die Meldung „Person unter Zug“ einging. Den Notruf hatte der Zugführer einer „Freccia“, die in Richtung Süden unterwegs gewesen war, abgesetzt.Unmittelbar wurde eine große Suchaktion gestartet, bei der auch eine Hundestaffel und Drohnen zum Einsatz kamen. Von einer Person fehlte aber auch nach 3 Stunden intensiver Suche jede Spur. Gegen 11.30 Uhr wurde der Einsatz beendet, bestätigt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Margreid gegenüber STOL.Die „Freccia“ blieb für etwa 1,5 Stunden am Bahnhof von Margreid stehen. Andere Züge konnten an der Stelle langsam vorbeifahren, da ein Gleis immer geöffnet war. Zwischenzeitlich kam es zu Einschränkungen im Zugverkehr.Auch das Weiße Kreuz war vor Ort.