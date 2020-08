Suchaktion nach vermisster Person am Gampenpass im Gange

Seit dem gestrigen Sonntagabend ist am Gampenpass eine Suchaktion im Gange, nachdem eine Person von ihrem Spaziergang nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war.Bei der vermissten Person soll es sich um einen älteren Mann handeln, der nicht in Südtirol ansässig ist. Die Bergrettung von Lana sucht fieberhaft nach dem Verschwunden. Die Suchaktion musste wegen der Unwetter am Sonntagabend kurzzeitig unterbrochen werden. Sie wurde am Montag in den frühen Morgenstunden fortgesetzt.

stol