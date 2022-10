Suchaktion: Urlauber im Ahrntal aus Bergnot gerettet

Der Mann war auf rund 2700 Metern Meereshöhe gestürzt.

Der Mann aus Deutschland war am Montagmorgen zusammen mit seiner Frau von Weissenbach in Richtung Chemnitzerhütte aufgebrochen. Beim Abstieg zur Gögealm trennte sich das Paar und die Frau stieg allein talwärts ab.Gegen 14 Uhr schickte ihr Mann ein Foto per Mobiltelefon. Dies sollte der letzte Kontakt zum 55-Jährigen sein. 2 Stunden später fuhr seine Frau mit einem Bus ins Hotel, wo sie auf die Rückkehr des Mannes warten wollte.Als dieser um 20.30 Uhr noch immer nicht von der Bergtour zurückgekehrt war, wurden die Rettungskräfte alarmiert: 21 Bergretter, 2 Hundeführer und 18 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Weissenbach machten sich auf die Suche nach dem Wanderer. Gesucht wurde auch aus der Luft mit einer Drohne.Um etwa 23 Uhr konnten die Einsatzkräfte den 55-Jährigen schließlich ausfindig machen. Er war auf 2700 Metern Meereshöhe im Bereich der Gelenkscharte auf schneebedeckten Felsplatten zu Sturz gekommen. Dabei hatte er Handy und Brille verloren und sich Abschürfungen und Prellungen zugezogen. Durch die Verletzungen und die einsetzende Dunkelheit gebremst, konnte der Mann nur langsam talwärts absteigen.Die Einsatzkräfte begleiteten den unterkühlten Wanderer talwärts und übergaben ihn dort dem Weißen Kreuz zur Versorgung. Gegen 0.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.