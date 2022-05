Südtirol am Pranger: Brandunfall in Meran sorgt italienweit für Polemik Südtirol am Pranger: Brandunfall in Meran sorgt italienweit für Polemik

Der schwere Brandunfall eines 17-jährigen Praktikanten in einer Meraner Karosserie-Werkstatt vom Freitagnachmittag schlägt in ganz Italien hohe Wellen. Manche stellen nach dem Vorfall das System der dualen Ausbildung in Frage. Was sagen Landesrat Philipp Achammer und lvh-Präsident Martin Haller dazu?