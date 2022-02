Südtirol: Frühling im Süden, Winter im Norden – ist das normal?

Am Alpenhauptkamm im Norden Südtirols herrscht tiefster Winter: Dort hat es heuer viel geschneit. Der Neuschnee und die weiße Winterlandschaft ziehen vor allem Skitourengeher und Winterliebhaber an. Auch wenn Sonnenanbeter in Versuchung kommen mögen auszuwandern, müssen sie heuer nicht auf eine tropische Insel, um Jahreszeit zu wechseln. Es reicht eine Fahrt in den Süden Südtirols. Dort ist schon längst Frühling: Von Schnee ist keine Spur und die warme Luft lässt einige Pflanzenarten jetzt schon blühen. Pollenallergiker wissen, wovon die Rede ist.Südtirol erlebt gerade 2 Jahreszeiten parallel. Für große Länder wie Kanada oder Russland ist das gang und gäbe, aber für das kleine Land Südtirol? Ist das normal?„Ja!“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Es passiert alle paar Jahre. Die Strömungen kommen von Norden und erreichen den Alpenhauptkamm, wo sie aufgehalten werden und Schnee bringen. Täler wie das Wipptal, das Ahrntal und der obere Vinschgau erleben dann tiefsten Winter, während es im Süden föhnig ist und alles trocknet. Gäbe es hingegen ein Mittelmeertief, wäre ganz Südtirol noch im Winter.“Etwas gemeinsam, und zwar etwas nicht ganz Normales, haben in ganz Südtirol aber die Temperaturen: „Sie sind für die Jahreszeit überdurchschnittlich hoch“, so Dieter Peterlin. „Der Dezember, aber vor allem der Jänner waren überdurchschnittlich warm. Das gilt für den frühlingshaften Süden wie auch für den winterlichen Norden.“

