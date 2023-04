Südtirol Wein auf der Weinmesse Vinitaly 2023

Tägliche Vergleichsverkostungen

4 Tage lang, von 2. bis 5. April ist Verona wieder Anlaufpunkt von Weinproduzenten, -händlern, -journalisten und -liebhabern aus aller Welt. Schließlich ist die Vinitaly eine der globalen Leitmessen in Sachen Wein und daher auch für die Südtiroler Weinwirtschaft ein Pflichttermin.In diesem Jahr präsentiert sich diese mit dem zentralen Infostand des Konsortiums Südtirol Wein (Stand C2/D2 in Halle 6) sowie mit insgesamt nicht weniger als 90 Produzenten: von freien Weinbauern über Weingüter bis zu Genossenschaftskellereien.„Schon dieser Ansatz lässt erahnen, was Südtirol als Weinland ausmacht“, erklärt Andreas Kofler, Präsident des Konsortiums Südtirol Wein. „Es ist die Vielfalt in einer vergleichsweise kleinen Region.“ Auf dieser Vielfalt liegt deshalb auch der Fokus des diesjährigen Messeauftritts in Verona. „Es geht uns darum, den Besuchern vor Augen zu führen, wie viele Lagen, wie viele Rebsorten, wie viele Mikroklimata, aber auch wie viele unterschiedliche Produzenten es in unserem Land gibt“, so Kofler.Spür- und genießbar gemacht wird die Vielfalt bei täglichen Vergleichsverkostungen und einem breiten Spektrum von Themenverkostungen. Die Palette reicht dabei von Burgundersorten über die Südtiroler Weißweine sowie Gewürztraminer, Lagrein und Vernatsch als historische Rebsorten bis hin zu Südtiroler Sekten.„Es freut uns sehr, dass auch die Vereinigung Südtiroler Sekterzeuger erstmals einen eigenen Stand hier auf der Vinitaly hat, denn auch sie unterstreichen die Vielfalt und Qualität unseres Weinlandes“, so Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein.Schon am Eröffnungstag, am Sonntag, 2. April, wurde zudem eine besondere Persönlichkeit der Südtiroler Weinwelt ausgezeichnet. So erhielt Christine Mayr den „Angelo Betti“-Preis für ihre Verdienste um die Weinwirtschaft. Mayr war nicht nur eine der ersten weiblichen Sommeliers und Genussbotschafterinnen in Südtirol, sondern hat mehr als 2 Jahrzehnte lang die Südtiroler Sommeliervereinigung geführt. Zudem sitzt sie im Vorstand der italienischen Sommeliervereinigung AIS und war eine der treibenden Kräfte hinter der Einrichtung der Südtiroler Weinakademie.„Christine Mayr ist ganz ohne Zweifel eine verdiente Trägerin des Betti-Preises“, unterstreicht Konsortiums-Direktor Bernhart. „Sie hat zum einen dazu beigetragen, Frauen den Weg in diese Branche zu ebnen, zum anderen ist sie aber auch mit viel Aufklärungs-, Informations- und Sensibilisierungsarbeit dafür mitverantwortlich, dass die Weinkultur in Südtirol heute ein sehr viel höheres Niveau erreicht hat, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war.“