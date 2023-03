Südtiroler Delegation besucht „Zukunft Handwerk“

3 Tage drehte sich im ICM Internationales Congress Center auf dem Messegelände München alles rund um das Handwerk. Megathemen wie Fachkräftegewinnung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind einige Schwerpunkte, die auf der neuen Netzwerkplattform „Zukunft Handwerk“ im Mittelpunkt standen. Mehr als 50 Aussteller, Partner und Sponsoren präsentierten sich mit innovativen Lösungsideen für die genannten Herausforderungen.Ziel dieses Eventformates war, neben der Internationalen Handwerksmesse, welche sich vor allem an die Endkunden richtet, einen neuen B2B-Treffpunkt für das Handwerk zu schaffen. So bestand in verschiedenen Vernetzungszonen die Gelegenheit, sich mit Experten sowie bayrischen Handwerksunternehmen auszutauschen. Darüber hinaus wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten mit Gesprächsrunden und Kurzvorträgen mit renommierten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Markus Lanz und Richard David Precht.Diese Gelegenheit nutzte auch eine Südtiroler Delegation an Unternehmen sowie Vertreter aus der Wirtschaft. Sie besuchten am gestrigen Donnerstag die „Zukunft Handwerk“, wo IDM Südtirol, NOI Techpark und der lvh.apa mit einem Gemeinschaftsstand vertreten waren.