Südtiroler mit deutscher Delegation in der Ukraine: „Fürchterliche Brutalität"

Der aus Nals stammende Hannes Pichler arbeitet im deutschen Bundestag in Berlin als Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Thomas Erndl (CSU), der am vergangenen Donnerstag mit einer Bundestags-Delegation auf offiziellem Kurzbesuch in der Ukraine war. Pichler war Teil der Delegation. Im Interview schildert er seine Eindrücke. + Von Rupert Bertagnolli