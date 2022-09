Die härteste Elitetruppe der Welt, im Einsatz in einem der brutalsten Kriege, die je geführt wurden – und mittendrin 3 Südtiroler: Das Buch „Das vergessene Vietnam“ erzählt die Geschichte von Emil Stocker, Beniamino Leoni und Rudi Altadonna, die als blutjunge Soldaten in den Reihen der Fremdenlegion von 1946 bis 1954 im Indochina-Krieg kämpften.

Südtiroler als Söldner in einem brutalen Krieg

Ein Mann mit besonderer Vergangenheit: Emil Stocker aus Meran stand in jungen Jahren in den Reihen der berühmt-berüchtigten Fremdenlegion. Im Frühjahr 2020 war er einer der ersten Corona-Toten in Südtirol.