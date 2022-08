Südtiroler Sporthilfe: Stefan Leitner tritt als Geschäftsführer zurück

Die Südtiroler Sporthilfe bedankt sich bei Stefan Leitner für seinen unermüdlichen Einsatz im Auftrag des gemeinnützigen Vereins, für seinen wertvollen Beitrag für den Nachwuchssport in Südtirol und die stets professionelle Zusammenarbeit.„Wir bedauern die Entscheidung, respektieren seinen Wunsch und freuen uns, dass Stefan der Sporthilfe weiterhin als wertvolles Mitglied erhalten bleibt“, so der Präsident der Südtiroler SporthilfeGiovanni Podini.„Mit Stefan Leitner verabschieden wir eine Persönlichkeit, die die Südtiroler Sporthilfe in entscheidender Weise mitgestaltet hat. Stefan Leitner hat die Entwicklung des Vereins mit großem Erfolg vorangetrieben und durch seine leidenschaftliche Arbeit in den 21 Jahren seiner Tätigkeit nachhaltig geprägt. Dafür möchte ich mich bei Stefan herzlichstbedanken, “ ergänzt Podini.„Ich bedanke mich bei den vielen Wegbegleitern, denen ich im Laufe meiner Tätigkeit bei der Südtiroler Sporthilfe begegnen durfte und die mich in meinem Tun unterstützt haben. Mein Dank geht vor allem an die vielen helfenden Hände, die die Arbeit der Sporthilfe immer tatkräftig unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Dengeförderten Athleten möchte ich auf diesem Wege alles Gute wünschen und dass sie ihre Träume verwirklichen können“, mit diesen Worten verabschiedet sich Stefan Leitner.Der Vorstand der Südtiroler Sporthilfe wünscht Stefan Leitner abschließend alles Gute für seine private und berufliche Zukunft. Die laufenden Geschäftstätigkeiten der Südtiroler Sporthilfe werden in der Zwischenzeit interimsmäßig vom Vorstand übernommen. Der Nachfolgeprozess für die Neubesetzung der Position wurde umgehend eingeleitet.