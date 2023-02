Südtiroler Unternehmen baut in London Hightech Fassade

Die gesamte Fassade wurde in Brixen hergestellt. - Foto: © FRENER & REIFER

Technischer Ausbau erfolgte in Brixen

Ein Kran hob die Elemente einzeln in Position und ein Experten-Montageteam fixierte diese hängend im Seil in die jeweiligen Dreh und Angelpunkte. - Foto: © Quintin Lake

Die Entwürfe dieses imposanten Bauwerks am St. Giles Circus stammen vom britischen Architekturbüro Orms. Es bildet das Zentrum eines neuen Kulturviertels in London und beherbergt Räume für Kultur, Information, Events sowie Arbeits- und Einkaufsflächen.Die Hauptfassaden des Gebäudes bestehen aus insgesamt 24 lamellenartig angeordneten Edelstahl Portalen. Das beeindruckende daran: 18 der tonnenschweren Portale können gedreht und vollständig zur Seite gefahren werden, um den Blick auf die immensen Bildschirme im Innenraum freizugeben. Bewegt werden die Elemente durch leistungsstarke und geräuscharme Industrie Getriebemotoren, die eigens für dieses Projekt entwickelt wurden.„Wir bauen hier tatsächlich keine Fassaden mehr, wir bauen Maschinen“, sagt Markus Überbacher, technischer Leiter bei Frener & Reifer. Die gesamte Fassade wurde in Brixen konstruiert, geplant und maßgeschneidert gefertigt. Die dynamischen Fassadenportale bestehen aus einem akkurat zusammengefügten, dann feuerverzinkten und schließlich schwarz lackierten Tragrahmen, heißt es in einer Aussendung von Frener und Reifer.Der technische Ausbau erfolgte direkt im Werk Brixen: hierfürwurde ein innenliegendes mechanisches Gestänge sowie ein eigens entwickeltes Großgetriebe eingebaut. Tragrahmen und technischer Ausbau wurden mit einem 2 Millimeter starken, titanbedampften Edelstahlblechverkleidet. Dies verleiht den Portalen den gewünschten goldfarbenen Glanz.Nach der Fertigung wurden die Portale in aufwendigem Transportmanöver per LKW über den Ärmelkanal nach London überführt. Aufgrund der beengten Baustellensituation im Zentrum von London wurden diese beinahe direkt vom Fahrzeug aus eingebaut. Ein Kran hob die Elemente einzeln in Position und ein Experten-Montageteam fixierte diese hängend im Seil in die jeweiligen Dreh und Angelpunkte, so die Aussendung.Diese herausragende Leistung wurde im November 2022 in London mit dem renommierten „Façade Award“ im Bereich Innovation (UK) ausgezeichnet. Tatsächlich setzt die eindrucksvolle Kombination ausDimensionierung, Funktionalität und Materialität weltweit neue Standards in der modernen Fassadenarchitektur. „Technische Höchstleistungen aus Südtirol“, schreibt das Unternehmen.