Südtiroler Wanderführer: Beschränkung für Mitglieder eingeführt

Das Publikum hörte aufmerksam zu. - Foto: © pas

„Streitereien damit ein Ende gesetzt“

Schutz und klare Reglementierung

Wetterdienst und Notrufzentrale besucht

In den vergangenen Monaten hat sich viel verändert, und die Vereinsführung hat einen historischen Kurswechsel vollzogen.Insbesondere hat der neue Ausschuss beschlossen, in Anbetracht der eindeutigen Ergebnisse der vor einigen Monaten stattgefundenen Klausurtagung, dass ab sofort im Verein der Südtiroler Wanderleiter nur noch Personen als aktive Mitglieder aufgenommen werden, die auch im Sonderverzeichnis der Landesberufskammer der Berg- und Skiführer Südtirol eingetragen sind.Diese Maßnahme wurde auf der gestrigen gut besuchten Vollversammlung des Vereins ausführlich erläutert und anschließend einstimmig von allen Anwesenden mit Begeisterung unterstützt.„Dies war ein bedeutendes Zeichen des Vertrauens für den Ausschuss, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Zudem bin ich fest davon überzeugt, dass dadurch den endlosen Polemiken und Streitereien, die leider immer wieder aufkamen und unserer Kategorie großen Schaden zufügten, ein Ende gesetzt wird“, betonte Morandell.Auch die Zusammenarbeit mit der Landesberufskammer der Berg- und Skiführer erlebte in den letzten Monaten einen Neustart, der vom anwesenden Vizepräsidenten der Kammer, Bernhard Mock, positiv bekräftigt wurde. Die gemeinsamen Ziele, die die Landesberufskammer der Berg- und Skiführer Südtirol und der Verein der Südtiroler Wanderleiter für alle eingetragenen Wanderleiter/ Wanderführer voranbringen wollen, sind unter anderem der Schutz der Tätigkeit sowie eine klare und zufriedenstellende Reglementierung für die Arbeit im Schnee.Darüber hinaus wurden weitere interessante Initiativen und Vorteile vorgestellt, die der Verein in den kommenden Monaten und Jahren umsetzen möchte.„Es soll ein Miteinander und kein Gegeneinander geben, wobei die Kompetenzen und Pflichten klar definiert sind denen die Landesberufskammer der Berg- und Skiführer Südtirol und der Verein der Südtiroler Wanderleiter nachkommen werden“, so Morandells Aussage.Außerdem wurde das Tätigkeitsprogramm präsentiert. Bereits am Nachmittag vor der Vollversammlung fand eine sehr interessante Weiterbildung statt. Die vorab angemeldeten Mitglieder hatten die Möglichkeit, den Landeswetterdienst zu besuchen, die Arbeit der Meteorologen besser kennenzulernen und sich auszutauschen. Anschließend wurde auch die Landesnotrufzentrale besucht, um die Abläufe besser zu verstehen und daraus zu lernen.Abschließend wurden noch 2 neue Mitglieder in den Vorstand von der Vollversammlung per Akklamation gewählt. Sybille Astrid Mack und Martin Martinelli werden den aktuellen Vorstand mit Präsidentin Imma Morandell Sinn, Vize-Präsident Manfred Calliari sowie den Ausschussmitgliedern Christl Dissertori, Günther Vettori und Patrick Stuflesser verstärken.Lobende und motivierende Worte kamen auch von verschiedenen Ehrengästen, darunter die Präsidentin der Fremdenführer und Reiseleiter, Petra Überbacher, sowie der Geschäftsführer des AVS, Cristian Olivo.Die Präsidentin bedankte sich bei allen Ausschussmitgliedern für ihren Einsatz, ihre Unterstützung und das angenehme Miteinander. „Nur so können wir motiviert und engagiert für die Zukunft der Wanderleiter in Südtirol arbeiten“, waren ihre abschließenden Worte.