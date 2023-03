Südtirols erster Handwerker-Snowpark eingeweiht

Großer Erfolg für das lvh-Wintersportfest

Sport und Handwerk verbinden - davon sind die Handwerker/innen von Pichl/Gsies überzeugt. Aus diesem Grund haben sie den ersten Handwerker-Snowpark in Südtirol ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Kindern auf spielerische Weise verschiedene Handwerksberufe näherbringen.„Wenn man schon als Kind mit verschiedenen Handwerksberufen in Kontakt kommt, kann das die spätere Berufswahl enorm erleichtern“, betonte Paul Ladstätter, Präsident des Skilift Pichl und einer der Initiatoren heute im Rahmen der offiziellen Einweihung. „Deshalb haben wir uns entschieden, unseren ersten Handwerker-Snowpark zu realisieren.“ Seit Dezember 2022 erfreuen sich zahlreiche Kinder der aufgestellten Handwerksfiguren. Örtliche Skilehrer/innen, die auch selbst einen Handwerksberuf ausüben, erzählen den Kindern bei den Parcours-Zwischenstopps viele Details über die verschiedenen Handwerksberufe. „Mit der Initiative möchten wir bereits den Kleinsten die praktischen Berufe vorstellen und Sympathie für das Handwerk wecken“, betonte lvh-Ortsobmann von Gsies Dietmar Aschbacher.Eingeweiht wurde der Handwerker-Snowpark im Rahmen des lvh-Wintersportfestes. Über 130 Handwerker/innen aus dem ganzen Land bestaunten den kreativen Parcours. Von der Idee begeistert zeigte sich auch der Bürgermeister von Gsies Paul Schwingshackl. Dies sei eine tolle Möglichkeit, den Kindern Einblick in die Handwerksberufe zu geben. Über das positive Feedback freute sich zudem lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, der von der Idee einen Handwerker-Snowpark zu realisieren, von Anfang an begeistert war: „Das Projekt konnte im Rahmen unserer Imagekampagne Generation H umgesetzt werden, mit der wir vor allem junge Menschen erreichen wollen, indem wir die tollen Leistungen und Perspektiven des Südtiroler Handwerks zeigen. Ich hoffe, dass das Projekt für Begeisterung sorgt und auch in anderen Gemeinden Südtirols umgesetzt werden kann.“Um Spaß, Geselligkeit und Wetteifer ging es heuer wieder beim lvh-Wintersportfest, das in Pichl/Gsies ausgetragen wurde. Rund 130 Teilnehmer/innen aus ganz Südtirol trafen sich im Pustertal zum Skitouren- und Rodelrennen. Bei der anschließenden Preisverteilung wurden die Besten der drei Disziplinen geehrt. Prämiert wurden die schnellsten drei Teilnehmer der verschiedenen Alterskategorien sowie der jüngste und der älteste aller Teilnehmer. Die Sieger der Mannschaftsbewerbe „Ort, Bezirk und Betrieb“ wurden mit besonderen Trophäen prämiert. In diesem Jahr holte sich die Gastgeber-Gemeinde Gsies die Auszeichnung in der Wertung der besten Ski- und Rodelfahrer. Der erfolgreichste Bezirk war Unterpustertal/Gadertal. Die beste Mannschaftswertung in der Kategorie „Betrieb“ holten sich die Teilnehmer der Firma Burger GmbH aus Welsberg-Taisten. Besonderen Applaus erhielten der jüngste Teilnehmer Kilian Huber, fünf Jahre aus Gsies und der älteste Teilnehmer, Helmuth Stockner, 81 Jahre aus Brixen.Auch heuer haben die Junghandwerker wieder für Spaß und Unterhaltung neben der Piste gesorgt. Beim Gaudirennen konnten sich Jung und Alt bei einem Hindernisparcours beweisen. Dabei stand Arbeitssicherheit an erster Stelle.Organisiert wurde die Veranstaltung von der lvh-Ortsgruppe Gsies in Zusammenarbeit mit dem lvh Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister. Alle Ergebnisse sind auf der Seite des lvh unter www.lvh.it zu finden.