Südtirols Wälder heuer voller Giftpilze: Diese sind besonders gefährlich

In diesem Jahr sind Südtirols Wälder voller Giftpilze. Besonders ein potenziell tödlicher Pilz hat sich in Südtirol in den vergangenen Jahren immer stärker ausgebreitet, erklärt Dr. Karl Kob, seit Juni Vorsitzender des gesamtstaatlichen Mykologischen Vereins Bresadola. + von Stephan Pfeifhofer