Ab heute Super Green Pass: Das sollten Sie dazu wissen

Von Bar und Bus bis zu Sportveranstaltung und Skigebiet: In vielen Bereichen des täglichen Lebens gelten am 6. Dezember neue Corona-Regeln. Neben dem „normalen“ Grünen Pass tritt der Super Green Pass in Kraft, der Geimpften und Genesenen mehrere Vorteile bringt. + Von Ulrike Stubenruß