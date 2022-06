Tagesrückblick: Wo bleiben die Wähler? Streit um Tourismuskonzept, Günther Platter geht

Heute im Tagesrückblick: Die Wahlbeteiligung in Südtirol so niedrig wie noch nie – Spurensuche nach Evi Rauter heute im TV – „Es gibt eine Propagandaschlacht gegen den Tourismus in Südtirol – Der Landeshauptmann des Bundeslands Tirol, Günther Platter hat seinen Rückzug angekündigt: die Gründe. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.