Tagesrückblick: Es wird kühler – Trauer um Uli Costabiei – Bettenstopp beschlossen

Heute im STOL-Tagesrückblick: Bettenstopp ist beschlossen – Einsätze nach Gewitter – So gefährlich sind Affenpocken – In Südtirol wird es kühler – Trauer um Uli Costabiei – Betrüger am Telefon – Streit um Italiens Strände – Weniger Arbeitsunfälle – Lufthansa streicht fast alle Flüge. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste von s+.