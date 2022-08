Tagesrückblick: Hund hat schon öfters zugebissen – Nichts geht bei Raiffeisen – Der Strom- und Gaspreis-Vergleich

Heute im STOL-Tagesrückblick: Den ganzen Tag über ging in den Südtiroler Raiffeisenkassen (fast) gar nicht mehr – Der Hund, der in Bozen einen 3-jährige Bub angegriffen hat, hat schon öfters zugebissen – Auto in Nordtirol von Zug erfasst: 4-Jähriger und sein Vater sterben – Oskar Peterlini plädiert für deutschen Kandidaten bei Parlamentswahlen im Unterland – Der große Strom- und Gaspreis-Vergleich: Wo ist es am günstigsten? – Wer zahlt in Südtirol die Rettungseinsätze? Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste von s+.