Tagesrückblick: Autopsie: Lebend in den See geworfen – Unfälle in Südtirol – Teures Bozen – Kein Erbhof SVP

Heute im STOL-Tagesrückblick: Suche nach 17-Jährigem im Lavarone-See – Autopsie bestätigt schreckliches Szenario: Lebend in See geworfen – Brigitte Foppa: Für Facebook-User wird es eng – Preise in Südtirol erneut gestiegen – Paragleiter abgestürzt – Bergsteiger gerettet – Messerattacke in Bozen – Politiker bringen sich für Wahlen in Stellung – Trump wird unter Eid aussagen. Außerdem die Video-Highlights, die Sport-Höhepunkte und das Beste von s+.