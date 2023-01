1. Große Trauer um Giovanni Andriano – Staatspräsident spricht Beileid aus

Giovanni Andriano ist am Freitag nach einem tragischen Lawinenunglück gestorben. - Foto: © privat

2. Nach 30 Jahren auf der Flucht: Oberster Mafiaboss Siziliens geschnappt

3 Jahrzehnte war Messina Denaro auf der Flucht. - Foto: © ANSA / ANSA

3. SVP hat entschieden: Vallazza darf all seine Parteifunktionen wieder ausüben

Manfred Vallazza - Foto: © SVP

4. Gina Lollobrigida ist tot

Gina Lollobrigida wie die Welt sie liebte. - Foto: © APA/AFP / -

5. Lehrstunde im Eiltempo: Sinner glänzt bei den Australian Open

Jannik Sinner musste sich gegen Kyle Edmund nur selten richtig lang machen. - Foto: © APA/afp / MARTIN KEEP

Die Trauer und Bestürzung über das tragische Lawinenunglück von Giovanni Andriano (49) ist weit über seine Wahlheimat Gröden hinaus groß. Sogar Staatspräsident Sergio Mattarella und Verteidigungsminister Guido Crosetto haben der Familie des Carabinieri-Beamten ihr Beileid ausgesprochen. Am morgigen Dienstag findet die Trauerfeier statt. Die italienische Polizei hat den Chef der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, verhaftet. Wie die Carabinieri am Montag mitteilten, wurde der Mafioso und meistgesuchte Verbrecher Italiens in einer Privatklinik in Palermo festgenommen, wo er behandelt wurde. Dem seit 30 Jahren gesuchten Mafiaboss werden mindestens 50 Morde zur Last gelegt. Der SVP-Landtagsabgeordnete Manfred Vallazza ist rehabilitiert. Die Parteileitung hat am heutigen Montagnachmittag entschieden, dass der Gadertaler nach seiner Suspendierung wieder alle Parteifunktionen ausüben darf. Die große Gina Lollobrigida ist tot. Die italienische Filmlegende, die als Sexsymbol, Fotografin, Bildhauerin und auch UN-Botschafterin ein Weltstar war, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Was für ein Start von Jannik Sinner in sein 13. Grand-Slam-Turnier! In Windeseile hat der Sextner in Melbourne die erste Hürde genommen und seinem Gegner dabei nicht den Hauch einer Chance gelassen.